Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9627 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9627 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9122 руб., максимальный - 9,0107 руб. Было заключено 297 сделок. Объем торгов составил 767,04 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9839 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.