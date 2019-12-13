Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,4812 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4812 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,095 руб., максимальный - 62,87 руб. Было заключено 18350 сделок. Объем торгов составил 57858,85 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,855 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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