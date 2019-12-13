Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7578 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7578 руб.

Минимальный курс евро составил 69,4475 руб., максимальный - 69,97 руб. Было заключено 6868 сделок. Объем торгов составил 21051,72 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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