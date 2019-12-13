ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 69,8608 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,63 коп.

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Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет оптимистичные настроения на фоне роста внешних рынков после известий о согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС превысил 1510 пунктов и обновил максимум с октября 2013 года, а подъем индекса МосБиржи на пороге рубежа 3000... читать дальше

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Российский рубль не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги Национального резервного банка (НРБ) по депозитам в иностранной и национальной валюте до "B2" с "B3". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. "Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде декабря 2019 года составило... читать дальше

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Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России — 0,8–1,3%. "Это в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в 3-м квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического... читать дальше

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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%, говорится в сообщении ЦБ РФ. " Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.... " Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.... читать дальше

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В России ситуация с естественной убылью населения, которая достигла пика, очень неприятная, национальный проект в области демографии призван это исправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, демографическая яма, которая неоднократно... "Действительно, демографическая яма, которая неоднократно... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,43 пункта (0,316%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2992,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3000,1 (+0,58%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем; при этом британские индексы взлетели на сообщениях об убедительной победе на внеочередных... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 13 ноября по 13 декабря) - 63,365 руб. за доллар, максимальное значение - 65,0636 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,70 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,41/63,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 23 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,3/70,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 36...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,07/63,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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