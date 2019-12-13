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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 159,3 млрд руб.
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13 декабря 2019 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 159,3 млрд руб.
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13 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 159,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 156,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2019 года 14:05
Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет оптимистичные настроения на фоне роста внешних рынков после известий о согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС превысил 1510 пунктов и обновил максимум с октября 2013 года, а подъем индекса МосБиржи на пороге рубежа 3000... читать дальше
.13 декабря 2019 года 14:01
Российский рубль не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:59
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги Национального резервного банка (НРБ) по депозитам в иностранной и национальной валюте до "B2" с "B3". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2019 года 13:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,63 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2019 года 13:52
Банк России отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. "Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:46
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде декабря 2019 года составило... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:39
Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России — 0,8–1,3%. "Это в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в 3-м квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:32
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%, говорится в сообщении ЦБ РФ. " Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:23
В России ситуация с естественной убылью населения, которая достигла пика, очень неприятная, национальный проект в области демографии призван это исправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, демографическая яма, которая неоднократно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,43 пункта (0,316%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2992,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3000,1 (+0,58%) пункта,... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:14
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем; при этом британские индексы взлетели на сообщениях об убедительной победе на внеочередных... читать дальше
.13 декабря 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 63,365 руб.
Минимальное значение за месяц (с 13 ноября по 13 декабря) - 63,365 руб. за доллар, максимальное значение - 65,0636 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,70 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,41/63,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,41/63,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 23 коп., средний...
.13 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,3/70,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 36...
.13 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,07/63,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,07/63,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
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