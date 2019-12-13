ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,2257 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 63,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,96 коп.

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Сбербанк России разместил 91,21% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R на сумму 1 млрд 824,180 млн рублей, 42,78% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R на сумму 427,821 млн рублей, 46,32% выпуска инвестиционных облигаций... читать дальше

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Сбербанка России полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, Сбербанк России 12 декабря проведет размещение выпуска по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.... Как сообщалось, Сбербанк России 12 декабря проведет размещение выпуска по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,46 пункта (0,963%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2982,86 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48092,136 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 455,697 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9825 руб. Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 9,0239... Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 9,0239... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0411 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1862 руб. Минимальный курс евро составил 69,715 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,715 руб.,... читать дальше

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"Газпром" использовал консервативные предпосылки по доходной части при формировании бюджета на 2020 год, заложив цену на нефть Urals в размере $57 за баррель, а экспортную цену на газ на уровне 2019 года, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг существенным ростом фондовых идикаторов. Индекс РТС входе торгов превышал 1500 пунктов. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, китайский... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, китайский... читать дальше

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Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") начало выпуск кроссовера Skoda Karoq на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки. Как сообщила пресс-служба российского подразделения... Как сообщила пресс-служба российского подразделения... читать дальше

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Американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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Товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то... "Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут примерно на 1,5% в ходе торгов в четверг, поддержку нефтяному рынку оказывают слова президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Капитальные расходы "Аэрофлота" в 2020 г. составят порядка 10-11 млрд руб., следует из презентации компании ко Дню инвестора, который проходит в Лондоне в четверг. В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на... В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на...

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Цена палладия достигла очередного рекорда на торгах в четверг, превысив уровень, до которого когда-либо поднималась стоимость золота. Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла. Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла. Цена палладия... Цена палладия... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя... "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя...

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