Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1562 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1562 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,925 руб., максимальный - 63,31 руб. Была заключена 12041 сделка. Объем торгов составил 41858,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,005 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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