Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,3576 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3576 руб.

Минимальный курс евро составил 70,28 руб., максимальный - 70,48 руб. Было заключено 4494 сделки. Объем торгов составил 17439,62 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,305 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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