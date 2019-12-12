Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря

12 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2997,7 (-2,51) руб./грамм; на серебро - 33,87 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1910,79 (+32,66) руб./грамм; на палладий - 3917,11 (+36,18) руб./грамм.

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Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") начало выпуск кроссовера Skoda Karoq на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки. Как сообщила пресс-служба российского подразделения... Как сообщила пресс-служба российского подразделения... читать дальше

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Американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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Товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то... "Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут примерно на 1,5% в ходе торгов в четверг, поддержку нефтяному рынку оказывают слова президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Капитальные расходы "Аэрофлота" в 2020 г. составят порядка 10-11 млрд руб., следует из презентации компании ко Дню инвестора, который проходит в Лондоне в четверг. В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на... В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на...

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Цена палладия достигла очередного рекорда на торгах в четверг, превысив уровень, до которого когда-либо поднималась стоимость золота. Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла. Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла. Цена палладия... Цена палладия... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя... "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя...

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ООО "Офир" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря. Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря. Техразмещение... Техразмещение... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к активному росту в четверг после снижения в первые минуты торгов, поддержку котировкам оказали слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к заключению "большой сделки" с Пекином. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг превысил рубеж 1500 пунктов (максимум с конца октября 2013 года) на благоприятном внешнем фоне и укреплении рубля. К 18:03 мск индекс РТС вырос до 1500,15 пункта (+2,5%), индекс МосБиржи... К 18:03 мск индекс РТС вырос до 1500,15 пункта (+2,5%), индекс МосБиржи...

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Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора... "Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Индекс MSCI All-Country World поднялся до рекордного максимума на торгах в четверг на растущем оптимизме инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая. Индекс, в который включены акции компаний из 49 стран, подскочил в ходе торгов до 551,84 пункта, побив, таким... Индекс, в который включены акции компаний из 49 стран, подскочил в ходе торгов до 551,84 пункта, побив, таким... читать дальше

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Евро упал в четверг на торгах "Московской биржи" ниже 70 руб. впервые с 24 сентября, при этом доллар США опустился ниже 62,9 руб. благодаря растущим ценам на нефть и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. По данным на 17:50 мск курс евро составил 69,995 руб.,... По данным на 17:50 мск курс евро составил 69,995 руб.,... читать дальше

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Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. Ситуация вокруг торгового... Ситуация вокруг торгового... читать дальше

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ООО "Концерн "Россиум" утвердил параметры 10-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа"... Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа"... читать дальше

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