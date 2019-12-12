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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 63,2257 руб.
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Росстат сохранил оценку роста ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%
Росстат сохранил оценку повышения ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%, в январе-сентябре на уровне 1,1%. Ускорение темпов роста относительно 2-го квартале объясняется оживлением в обрабатывающих производствах
 
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Доходы бюджета можно было увеличить, перераспределив налоговую нагрузку
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста. К такому выводу пришли аналитики Vygon...
 
Оборот в магазинах с tax free вырос на 16%
За январь–сентябрь 2019 года иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года (с апреля, когда стартовал проект, и по декабрь). Тогда оборот составил 8 млрд...
 
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12 декабря 2019 года 13:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 63,2257 руб.

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12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 63,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,96 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 декабря 2019 года 18:53
VW начал серийный выпуск третьей модели Skoda на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде
Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") начало выпуск кроссовера Skoda Karoq на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки.

Как сообщила пресс-служба российского подразделения...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:49
США предложили КНР снизить вдвое действующие пошлины на китайские товары объемом $360 млрд
Американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:45
В случае отмены санкций товарооборот между Россией и ЕС мог бы достичь $550 млрд - замглавы МИД РФ
Товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:33
Нефть активно растет на заявлениях Трампа о торговле с КНР
Цены на нефть эталонных марок растут примерно на 1,5% в ходе торгов в четверг, поддержку нефтяному рынку оказывают слова президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:33
CAPEX "Аэрофлота" в 2020 г. составит порядка 10-11 млрд руб.
Капитальные расходы "Аэрофлота" в 2020 г. составят порядка 10-11 млрд руб., следует из презентации компании ко Дню инвестора, который проходит в Лондоне в четверг.

В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на...
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12 декабря 2019 года 18:24
Цена палладия поднялась до очередного рекорда, превысив максимальную стоимость золота
Цена палладия достигла очередного рекорда на торгах в четверг, превысив уровень, до которого когда-либо поднималась стоимость золота.

Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла.

Цена палладия...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:20
Путин отправил в отставку губернатора Еврейской АО Левинталя, врио главы региона назначен Гольдштейн
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя...
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12 декабря 2019 года 18:19
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона облигаций серии КО-02 на уровне 17%
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря.

Техразмещение...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:15
Рынок акций США: заявление Трампа о сделке с Китаем стимулирует рост индексов
Американские фондовые индексы перешли к активному росту в четверг после снижения в первые минуты торгов, поддержку котировкам оказали слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к заключению "большой сделки" с Пекином.

Индекс Dow Jones...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:12
Индекс РТС превысил 1500 пунктов на укреплении рубля
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг превысил рубеж 1500 пунктов (максимум с конца октября 2013 года) на благоприятном внешнем фоне и укреплении рубля.

К 18:03 мск индекс РТС вырос до 1500,15 пункта (+2,5%), индекс МосБиржи...
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12 декабря 2019 года 18:10
Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку "по собственному желанию" - Песков
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:09
АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР на 8 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:06
Индекс MSCI All-Country World взлетел до рекордного уровня
Индекс MSCI All-Country World поднялся до рекордного максимума на торгах в четверг на растущем оптимизме инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая.

Индекс, в который включены акции компаний из 49 стран, подскочил в ходе торгов до 551,84 пункта, побив, таким...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 18:01
Евро упал на "Мосбирже" ниже 70 руб. впервые с 24 сентября
Евро упал в четверг на торгах "Московской биржи" ниже 70 руб. впервые с 24 сентября, при этом доллар США опустился ниже 62,9 руб. благодаря растущим ценам на нефть и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы.

По данным на 17:50 мск курс евро составил 69,995 руб.,...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 17:57
Трамп объявил, что США и Китай "очень близки" к заключению торговой сделки
Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ситуация вокруг торгового...    читать дальше
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12 декабря 2019 года 17:51
Концерн "Россиум" готовит выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей
ООО "Концерн "Россиум" утвердил параметры 10-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа"...    читать дальше
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