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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 63,2257 руб.
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12 декабря 2019 года 13:42
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 63,2257 руб.
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12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 63,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,96 коп. Это автоматическое сообщение.
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12 декабря 2019 года 18:53
Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") начало выпуск кроссовера Skoda Karoq на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде в рамках контрактной сборки. Как сообщила пресс-служба российского подразделения... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:49
Американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:45
Товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:33
Цены на нефть эталонных марок растут примерно на 1,5% в ходе торгов в четверг, поддержку нефтяному рынку оказывают слова президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:33
Капитальные расходы "Аэрофлота" в 2020 г. составят порядка 10-11 млрд руб., следует из презентации компании ко Дню инвестора, который проходит в Лондоне в четверг. В 2019 г. CAPEX группы был на уровне 9,8 млрд руб., больше всего, почти 35% расходов, пришлось на...
.12 декабря 2019 года 18:24
Цена палладия достигла очередного рекорда на торгах в четверг, превысив уровень, до которого когда-либо поднималась стоимость золота. Палладий дорожает 15-ю сессию подряд, что может стать рекордным по длительности периодом роста цены драгметалла. Цена палладия... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:20
Путин отправил в отставку губернатора Еврейской АО Левинталя, врио главы региона назначен Гольдштейн
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя...
.12 декабря 2019 года 18:19
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря. Техразмещение... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:15
Американские фондовые индексы перешли к активному росту в четверг после снижения в первые минуты торгов, поддержку котировкам оказали слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к заключению "большой сделки" с Пекином. Индекс Dow Jones... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:12
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг превысил рубеж 1500 пунктов (максимум с конца октября 2013 года) на благоприятном внешнем фоне и укреплении рубля. К 18:03 мск индекс РТС вырос до 1500,15 пункта (+2,5%), индекс МосБиржи...
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Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:09
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:06
Индекс MSCI All-Country World поднялся до рекордного максимума на торгах в четверг на растущем оптимизме инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая. Индекс, в который включены акции компаний из 49 стран, подскочил в ходе торгов до 551,84 пункта, побив, таким... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:01
Евро упал в четверг на торгах "Московской биржи" ниже 70 руб. впервые с 24 сентября, при этом доллар США опустился ниже 62,9 руб. благодаря растущим ценам на нефть и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. По данным на 17:50 мск курс евро составил 69,995 руб.,... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:57
Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. Ситуация вокруг торгового... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:51
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