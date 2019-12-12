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АО "ДОМ.РФ" установило ставки 13-17-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,15% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит... Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит...

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,2257 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день снизился на 33,96 коп. и составил 63,2257 руб.... читать дальше

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Немецкий бизнес в России раскритиковал запланированные в США санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Бизнесмены из Германии назвали это ударом по энергобезопасности Европы и призвали правительство ФРГ к ответным мерам, передает... читать дальше

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Доля российских семей, желающих улучшить жилищные условия, за два года сократилась на 5 п.п. и составила 40% ( (24,3 млн семей) следует из данных опроса, проведенного в сентябре-октябре 2019 года ВЦИОМ по заказу ДОМ.РФ. Как отмечается в сообщении ДОМ.РФ, в первую... Как отмечается в сообщении ДОМ.РФ, в первую... читать дальше

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Спрос в российской экономике остается подавленным, регулятор - Центробанк - это видит и реагирует, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России. Однако, по его словам, мер ЦБ недостаточно, и уже сейчас можно сказать, что в... читать дальше

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2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-340 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9841% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8%... читать дальше

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Министерство финансов Свердловской области установило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35006 объемом до 5 млрд рублей на уровне не выше 6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению... Ориентиру соответствует доходность к погашению... читать дальше

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В январе-октябре 2019 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 774,5 тыс. руб., увеличившись на 6,0% в годовом сравнении (730,5 тыс. руб.), сообщается в обзоре НБКИ. Как отмечается, в январе-октябре 2019 года самый... Как отмечается, в январе-октябре 2019 года самый... читать дальше

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Администрация Томска 24 декабря проведет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 34007 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 7,45% годовых, что соответствует доходности к погашению... Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 7,45% годовых, что соответствует доходности к погашению... читать дальше

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Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 4,5% годовых. В заявлении по итогам заседания ЦБ дал менее четкие прогнозы относительно своих дальнейших шагов, чем в прежних... В заявлении по итогам заседания ЦБ дал менее четкие прогнозы относительно своих дальнейших шагов, чем в прежних... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в ноябре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 0,8% в октябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9943 руб. Минимальный курс юаня составил 8,985 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,985 руб., максимальный -... читать дальше

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Пятая часть столичной недвижимости вводится в новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий в четверг. "В 2019 году ввод недвижимости в ТиНАО составляет пятую часть всего объема Москвы. На сегодня в ТиНАО введено 2,1 млн кв. м... "В 2019 году ввод недвижимости в ТиНАО составляет пятую часть всего объема Москвы. На сегодня в ТиНАО введено 2,1 млн кв. м... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,2155... читать дальше

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Каждый восьмой россиянин готовит новогодние подарки для коллег, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Большинство опрошенных готовят подарки на новый год для родственников (74%). Любимых будут поздравлять 38%, друзей - 24%, коллег... Большинство опрошенных готовят подарки на новый год для родственников (74%). Любимых будут поздравлять 38%, друзей - 24%, коллег... читать дальше

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