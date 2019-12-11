Запасы нефти в США выросли за период с 29 ноября по 6 декабря на 822 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5405 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2561 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1950 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 5405 тыс. баррелей и составили 234,768 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

11 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 822 тыс. баррелей - до 447,918 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22 пункта (0,75%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2954,4 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47636,439 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 280,869 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Присвоенный рейтинг в значительной степени обусловлен высокой системной... "Присвоенный рейтинг в значительной степени обусловлен высокой системной... читать дальше

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ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до... Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0311 руб. Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,045... Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,045... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4596 руб. Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5609 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде вслед за мировыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США и новостей по торговым пошлинам США для Китая. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2950 пунктов - максимум с начала декабря. В среду в Азии... В среду в Азии... читать дальше

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АО "Челябинский завод профилированного стального настила" ("ЧЗПСН-Профнастил") утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы... Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы... читать дальше

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ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") установило ставку 1-го купона облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел в среду... Сбор заявок на облигации прошел в среду... читать дальше

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ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 2-9 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го... Сбор заявок на бонды прошел 2-9 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации банка "Зенит" серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020503255B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020503255B001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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На долю цифровой экономики к 2023 году будет приходиться 51,3% ВВП Китая, поскольку предприятия страны усиливают меры по цифровизации своего бизнеса, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC). По ее оценкам, к 2025 году не менее чем в 80% новых... читать дальше

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Банк "Зенит" приобрел по оферте 16,018 тыс. облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, банк на 11 декабря выставил оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04. Как сообщалось, банк на 11 декабря выставил оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04. Облигации... Облигации... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Сбор заявок на облигации прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона была... Сбор заявок на облигации прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона была... читать дальше

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Сбербанк России прогнозирует рост ВВП РФ на 1,7% в 2020 году по сравнению с 1% в 2019 году, следует из материалов банка. В презентации ко "Дню аналитика" банк отмечает, что в 2021-2023 годах ожидает роста ВВП на 2,2% ежегодно. Эти прогнозы относятся к базовому сценарию... читать дальше

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