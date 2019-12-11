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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 29 ноября по 6 декабря на 822 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5405 тыс. баррелей
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11 декабря 2019 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 29 ноября по 6 декабря на 822 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5405 тыс. баррелей
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11 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 822 тыс. баррелей - до 447,918 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5405 тыс. баррелей и составили 234,768 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4118 тыс. баррелей, достигнув 123,587 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2561 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1950 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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