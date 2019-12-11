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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 12 декабря в размере 70,4558 руб.
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11 декабря 2019 года 13:33

ЦБ РФ установил курс евро с 12 декабря в размере 70,4558 руб.

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11 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 70,4558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,77 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на торгах в среду на фоне надежд инвесторов на отказ США от введения новых пошлин на китайские товары.

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Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу...    читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:46
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"РусГидро" планирует обратиться к государству за поддержкой проектов ВИЭ в изолированных регионах, сообщил первый замглавы компании Джордж Рижинашвили на конференции газеты "Ведомости" "Будущее возобновляемой энергетики в России".

Он уточнил журналистам, что речь идет о...    читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:39
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 9% годовых
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"В ноябре инфляция в годовом исчислении составила 7%. Наряду с разовыми...    читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:33
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 декабря в размере 63,5653 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 63,5653 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,35 коп.

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11 декабря 2019 года 13:33
ЦБ РФ установил курс евро с 12 декабря в размере 70,4558 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 70,4558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,77 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2019 года 13:19
Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из важнейших приоритетов своей внешней политики - председатель Нацсобрания страны
Вьетнам рассматривает сотрудничество с Россией как один из важнейших приоритетов своей внешней политики, сообщила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"Вьетнам придает весьма важное значение...    читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 11 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,91 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2954,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,05 (+0,77%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:11
РФ не стоит бежать впереди всего мира в регулировании криптовалют, считает глава Росфинмониторинга
России не стоит брать на себя роль законодателя мировой моды в регулировании криптовалют: попытки "бежать впереди" в этом вопросе чреваты серьезными рисками, считает Росфинмониторинг.

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11 декабря 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 64,1859 руб.
Минимальное значение за месяц (с 11 ноября по 11 декабря) - 64,1859 руб. за доллар, максимальное значение - 65,0636 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,47 руб.

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11 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 69,93/71,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,93/71,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 6...
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11 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,33/63,92 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,33/63,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
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11 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63/64,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63/64,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на...
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