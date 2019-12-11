Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,032 руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 60 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,032 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0199 руб., максимальный - 9,0402 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 219,43 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0315 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.