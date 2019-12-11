11 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Ноябрь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 ноября по 06 декабря
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2019
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Декабрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2019 года 14:18
Уходящий год стал хорошим для российской туриндустрии, так как отрасль обошлась без потрясений, а завершается он заметным ростом продаж туров практически на всех направлениях, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше
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11 декабря 2019 года 14:10
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на торгах в среду на фоне надежд инвесторов на отказ США от введения новых пошлин на китайские товары.
Участники рынка на этой неделе также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... читать дальше
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11 декабря 2019 года 14:02
Премьер России Дмитрий Медведев поручил проработать со странами ЕАЭС вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров. Поручение, датированное 28 ноября, - резолюция на письмо первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый... читать дальше
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11 декабря 2019 года 14:00
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 98,3934% от номинала, что соответствует доходности 6,36% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:53
Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.
"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:46
"РусГидро" планирует обратиться к государству за поддержкой проектов ВИЭ в изолированных регионах, сообщил первый замглавы компании Джордж Рижинашвили на конференции газеты "Ведомости" "Будущее возобновляемой энергетики в России".
Он уточнил журналистам, что речь идет о... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:39
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии сегодня принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 9% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.
"В ноябре инфляция в годовом исчислении составила 7%. Наряду с разовыми... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:33
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 63,5653 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,35 коп.
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2019 года 13:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 70,4558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,77 коп.
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2019 года 13:19
Вьетнам рассматривает сотрудничество с Россией как один из важнейших приоритетов своей внешней политики, сообщила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
"Вьетнам придает весьма важное значение... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,91 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2954,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,05 (+0,77%) пункта, минимальное -... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:11
России не стоит брать на себя роль законодателя мировой моды в регулировании криптовалют: попытки "бежать впереди" в этом вопросе чреваты серьезными рисками, считает Росфинмониторинг.
"Бежать здесь впереди всех, я боюсь, (это означает) взять с точки зрения экономики,... читать дальше
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11 декабря 2019 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 11 ноября по 11 декабря) - 64,1859 руб. за доллар, максимальное значение - 65,0636 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,47 руб.
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,93/71,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 6...
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11 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,33/63,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
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11 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63/64,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на...
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