.

Уходящий год стал хорошим для российской туриндустрии, так как отрасль обошлась без потрясений, а завершается он заметным ростом продаж туров практически на всех направлениях, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на торгах в среду на фоне надежд инвесторов на отказ США от введения новых пошлин на китайские товары. Участники рынка на этой неделе также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... Участники рынка на этой неделе также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... читать дальше

.

Премьер России Дмитрий Медведев поручил проработать со странами ЕАЭС вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров. Поручение, датированное 28 ноября, - резолюция на письмо первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 98,3934% от номинала, что соответствует доходности 6,36% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

.

Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка. "Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу... "Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу... читать дальше

.

"РусГидро" планирует обратиться к государству за поддержкой проектов ВИЭ в изолированных регионах, сообщил первый замглавы компании Джордж Рижинашвили на конференции газеты "Ведомости" "Будущее возобновляемой энергетики в России". Он уточнил журналистам, что речь идет о... Он уточнил журналистам, что речь идет о... читать дальше

.

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии сегодня принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 9% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. "В ноябре инфляция в годовом исчислении составила 7%. Наряду с разовыми... "В ноябре инфляция в годовом исчислении составила 7%. Наряду с разовыми... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 63,5653 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,35 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 70,4558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Вьетнам рассматривает сотрудничество с Россией как один из важнейших приоритетов своей внешней политики, сообщила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым. "Вьетнам придает весьма важное значение... "Вьетнам придает весьма важное значение... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,91 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2954,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,05 (+0,77%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

России не стоит брать на себя роль законодателя мировой моды в регулировании криптовалют: попытки "бежать впереди" в этом вопросе чреваты серьезными рисками, считает Росфинмониторинг. "Бежать здесь впереди всех, я боюсь, (это означает) взять с точки зрения экономики,... "Бежать здесь впереди всех, я боюсь, (это означает) взять с точки зрения экономики,... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 11 ноября по 11 декабря) - 64,1859 руб. за доллар, максимальное значение - 65,0636 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,47 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,93/71,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 6...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,33/63,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63/64,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на...

.