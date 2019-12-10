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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1000,7 млрд руб.
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10 декабря 2019 года 10:38
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1000,7 млрд руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1000,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 167,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 декабря 2019 года 20:01
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 20 декабря начать размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:51
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Инвестиционная строительная компания "Энко" (ИСК "Энко", Тюмень) серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в Сектор... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 декабря снизилась на 0,03% и составила 47355,570 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47355,570 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,061 млрд руб., или на...
.10 декабря 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,63 пункта (0,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2932,4 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:38
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2040 году на 2 млрд 663,462 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска 28 мая 2040 года. Он будет размещен по... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:21
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P. Как сообщалось,... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:17
Совкомбанк приобрел по оферте 2 млн 954,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54%... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5886 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5886 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4201 руб. Минимальный курс евро составил 70,315 руб.,... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,037 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0306 руб., максимальный - 9,0499... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:10
АО "Газпром нефть" планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), по большинству индексов в минусе торговалась Европа. Фондовая Америка,... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:49
Цены на мед в России в 2020 году могут повыситься на 25-50%, его качество ухудшится, сообщается в материалах "РЭУ Аналитика" (экспертно-аналитический портал Российского экономического университета им Г.В.Плеханова). "В сложившихся условиях в 2020 году следует ожидать дальнейшего... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:42
De Beers, крупнейший в мире по выручке производитель алмазов, снизила ориентиры по добыче на 2020 и 2021 годы из-за сложных рыночных условий, следует из презентации Anglo American, контролирующей 85% De Beers. Прогноз De Beers на текущий год остался неизменным на уровне 31 млн... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Юникредит банка до BBB" с "BBB-", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "негативный". Fitch также подтвердило... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:28
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник, в центре внимания участников рынка остаются новости, касающиеся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта,... читать дальше
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