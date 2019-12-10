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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 20 декабря начать размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей... Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Инвестиционная строительная компания "Энко" (ИСК "Энко", Тюмень) серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в Сектор... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47355,570 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,061 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,63 пункта (0,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2932,4 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2040 году на 2 млрд 663,462 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска 28 мая 2040 года. Дата погашения выпуска 28 мая 2040 года. Он будет размещен по... Он будет размещен по... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Совкомбанк приобрел по оферте 2 млн 954,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5886 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4201 руб. Минимальный курс евро составил 70,315 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,315 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,037 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0306 руб., максимальный - 9,0499... Минимальный курс юаня составил 9,0306 руб., максимальный - 9,0499... читать дальше

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АО "Газпром нефть" планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), по большинству индексов в минусе торговалась Европа. Фондовая Америка,... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), по большинству индексов в минусе торговалась Европа. Фондовая Америка,... читать дальше

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Цены на мед в России в 2020 году могут повыситься на 25-50%, его качество ухудшится, сообщается в материалах "РЭУ Аналитика" (экспертно-аналитический портал Российского экономического университета им Г.В.Плеханова). "В сложившихся условиях в 2020 году следует ожидать дальнейшего... читать дальше

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De Beers, крупнейший в мире по выручке производитель алмазов, снизила ориентиры по добыче на 2020 и 2021 годы из-за сложных рыночных условий, следует из презентации Anglo American, контролирующей 85% De Beers. Прогноз De Beers на текущий год остался неизменным на уровне 31 млн... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Юникредит банка до BBB" с "BBB-", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "негативный". Fitch также подтвердило... Fitch также подтвердило... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник, в центре внимания участников рынка остаются новости, касающиеся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта,... Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта,... читать дальше

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