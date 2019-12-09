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09 декабря 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0601 руб.

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9 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0601 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0401 руб., максимальный - 9,0679 руб. Было заключено 234 сделки. Объем торгов составил 325,61 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0544 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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