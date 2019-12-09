ЦБ РФ установил курс евро с 10 декабря в размере 70,5047 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 70,5047 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,47 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 70,5047 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,47 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 63,7244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,59 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Промышленное производство во Франции Промышленное производство во Франции ... ... читать дальше

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО "Офир" серии КО-П02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-00494-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-00494-R-001P. Облигации будут размещены по... Облигации будут размещены по... читать дальше

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ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") планирует 12 декабря провести размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Андеррайтером размещения... Андеррайтером размещения... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47370,632 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 409,059 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,27 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2945,03 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Обувь России" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7335 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0601 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0401 руб., максимальный - 9,0679... Минимальный курс юаня составил 9,0401 руб., максимальный - 9,0679... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1058 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5509 руб. Минимальный курс евро составил 70,45 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,45 руб.,... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года.... РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся небольшим ростом, и завершил понедельник в плюсе. Европейские рынки акций весь день демонстрировали преимущественно минорный настрой. Европейские рынки акций весь день демонстрировали преимущественно минорный настрой. Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов, внимание трейдеров оставалось... Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов, внимание трейдеров оставалось... читать дальше

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ПАО "Татнефть" 17 декабря планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной кривой доходности... Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной кривой доходности... читать дальше

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Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд. Такая оценка приведена в сообщении Минфина... Такая оценка приведена в сообщении Минфина... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют плавный рост благодаря наметившейся стабилизации цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их падения в конце предыдущей недели, исключение составили лишь евробонды РФ с... читать дальше

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