ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб., курс евро - 70,7594 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 70,7594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,49 коп.

7 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 63,7185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,50 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,47 пункта (1,016%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,76 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46961,572 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,645 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0685 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0461 руб., максимальный - 9,084... Минимальный курс юаня составил 9,0461 руб., максимальный - 9,084... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6778 руб. Минимальный курс евро составил 70,325 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7353 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Сбербанк России разместил 99,998% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-171R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 999,995 млн рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 29 ноября. Размещение выпуска началось 29 ноября. Срок обращения... Срок обращения... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 99,2 пункта - максимальной отметки за последние семь месяцев, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В ноябре его значение составляло 96,8 пункта. Эксперты,... читать дальше

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Рынок акций РФ к завершил торги на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми сильной статистикой по рынку труда США и дорожающей нефтью. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai... читать дальше

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Санкции не должны использоваться как инструмент достижения экономических интересов - таково общее мнение участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса Германии, заявил по ее итогам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... читать дальше

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Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с, до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, снижение нефтедобычи... По его словам, снижение нефтедобычи... читать дальше

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Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020г, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, пока никаких изменений по учёту конденсата в расчетах добычи нет, будут действовать прежние... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в пятницу после публикации статданных по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года,... Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года,... читать дальше

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Новая квота РФ в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в 1-м квартале 2020 года составит 300 тыс. б/с без конденсата, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение... читать дальше

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Рост потребления меди в Китае в 2020 году, вероятно, ускорится после слабого спроса в течение последнего года, обусловленного ликвидацией запасов сырья, прогнозируют аналитики Deutsche Bank. По их оценкам, потребление металла в КНР в следующем году увеличится на 2,6% после... читать дальше

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Безработица в Канаде в ноябре 2019 года увеличилась до 5,9% с 5,5% в октябре, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики ожидали, что показатель не изменится. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 71,2 тыс., или на 0,4%. В годовом... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 71,2 тыс., или на 0,4%. В годовом... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... читать дальше

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