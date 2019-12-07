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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб., курс евро - 70,7594 руб.
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07 декабря 2019 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб., курс евро - 70,7594 руб.
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7 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 63,7185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 70,7594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,49 коп.
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06 декабря 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,47 пункта (1,016%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,76 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.06 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 декабря выросла на 0,54% и составила 46961,572 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46961,572 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,645 млрд руб., или на...
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.06 декабря 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7353 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Сбербанк России разместил 99,998% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-171R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 999,995 млн рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 29 ноября. Срок обращения... читать дальше
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Рынок акций РФ к завершил торги на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми сильной статистикой по рынку труда США и дорожающей нефтью. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai... читать дальше
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Путин и немецкий бизнес осудили использование санкций как инструмент достижения экономических интересов
Санкции не должны использоваться как инструмент достижения экономических интересов - таково общее мнение участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса Германии, заявил по ее итогам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... читать дальше
.06 декабря 2019 года 18:31
Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с, до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, снижение нефтедобычи... читать дальше
.06 декабря 2019 года 18:19
Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020г, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, пока никаких изменений по учёту конденсата в расчетах добычи нет, будут действовать прежние... читать дальше
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Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в пятницу после публикации статданных по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года,... читать дальше
.06 декабря 2019 года 18:06
Новая квота снижения добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ в 1-м квартале составит 300 тыс. б/с без конденсата
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.06 декабря 2019 года 17:51
Безработица в Канаде в ноябре 2019 года увеличилась до 5,9% с 5,5% в октябре, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики ожидали, что показатель не изменится. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 71,2 тыс., или на 0,4%. В годовом... читать дальше
.06 декабря 2019 года 17:47
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