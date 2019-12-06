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06 декабря 2019 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря

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6 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3021,37 (-3,99) руб./грамм; на серебро - 34,56 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1837,59 (+13,67) руб./грамм; на палладий - 3826,78 (+10,71) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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