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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб.
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06 декабря 2019 года 13:26
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб.
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6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 63,7185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,50 коп. Это автоматическое сообщение.
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06 декабря 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,32/64,29 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/64,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
.06 декабря 2019 года 16:00
В ноябре 2019 г. потребительские цены выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,7%. В ноябре 2018 года была зафиксирована инфляция в 0,5%, с начала года -... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:54
Минфин РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК), исключающие из него статьи 193 и 193.1, которые устанавливают уголовные наказания за уклонение от обязанности по репатриации выручки и за переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. С... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:49
Страны, не входящие в ОПЕК, в целом договорились о том, что они присоединятся к дополнительному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/ с, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники. В настоящее время они финализируют размер индивидуальных сокращений. По словам источника...
.06 декабря 2019 года 15:41
ООО "Эбис" завершила размещение 3-летних облигации серии БО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:33
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства. "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:30
В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на...
.06 декабря 2019 года 15:30
В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3388,26 млн руб.
В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3388,26 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:30
В понедельник, 9 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 83330,00 млн руб.
В понедельник, 9 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 83330,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:24
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 5-6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении организации. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:23
Бюджет программы газификации "Газпрома" в 2020 году вырастет на треть, сообщил начальник управления по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денис Волков на форуме "Газ России 2019". Как сообщалось, в первоначальной версии бюджета "Газпрома" на... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7236 руб. Минимальный курс евро составил 70,6475 руб., максимальный -... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:12
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства. "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:09
Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности. "Я еще раз хочу подчеркнуть: это... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:02
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.06 декабря 2019 года 14:57
Цены на нефть продолжают снижаться, в центре внимания - встреча стран ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск составила $63,09 за баррель, что на $0,3 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
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