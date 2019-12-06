ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 63,7185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,50 коп.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/64,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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В ноябре 2019 г. потребительские цены выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,7%. В ноябре 2018 года была зафиксирована инфляция в 0,5%, с начала года -... В ноябре 2018 года была зафиксирована инфляция в 0,5%, с начала года -... читать дальше

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Минфин РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК), исключающие из него статьи 193 и 193.1, которые устанавливают уголовные наказания за уклонение от обязанности по репатриации выручки и за переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. С... читать дальше

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Страны, не входящие в ОПЕК, в целом договорились о том, что они присоединятся к дополнительному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/ с, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники. В настоящее время они финализируют размер индивидуальных сокращений. По словам источника... По словам источника...

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ООО "Эбис" завершила размещение 3-летних облигации серии БО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Сбор заявок прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства. "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... читать дальше

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В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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В понедельник, 9 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3388,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 9 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 83330,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 5-6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении организации. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов... Компания разместила 3-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов... читать дальше

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Бюджет программы газификации "Газпрома" в 2020 году вырастет на треть, сообщил начальник управления по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денис Волков на форуме "Газ России 2019". Как сообщалось, в первоначальной версии бюджета "Газпрома" на... Как сообщалось, в первоначальной версии бюджета "Газпрома" на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7236 руб. Минимальный курс евро составил 70,6475 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,6475 руб., максимальный -... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности и росте промышленного производства. "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... "В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности. "Я еще раз хочу подчеркнуть: это... "Я еще раз хочу подчеркнуть: это... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3021,37 (-3,99) руб./грамм; на серебро - 34,56 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1837,59 (+13,67) руб./грамм; на палладий - 3826,78 (+10,71) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цены на нефть продолжают снижаться, в центре внимания - встреча стран ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск составила $63,09 за баррель, что на $0,3 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск составила $63,09 за баррель, что на $0,3 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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