Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0562 руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0562 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,0658 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 95,9 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,057 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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