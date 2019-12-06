Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,1 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 121,1 млрд руб.

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ЦБ РФ 4 декабря купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,21 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 29 ноября составил 10 трлн 538 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 22 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 621,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,78%, или на 83,2 млрд... На 22 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 621,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,78%, или на 83,2 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0562 руб. Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,0658... Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,0658... читать дальше

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Спрос на акции развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 4 декабря 2019 года, сохранился, однако на российском фондовом рынке инвесторы фиксировали прибыль, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Кроме... Кроме... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 121,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в январе-ноябре 2019 года снизился на 2,7% и составил 13,198 трлн руб. на 1 декабря 2019 года против 13,571 трлн руб. на 1 января 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации За ноябрь корпоративным клиентам... За ноябрь корпоративным клиентам... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7293... читать дальше

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Выручка аграрного комплекса РФ в этом году увеличится на 4% и достигнет 3 трлн рублей, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве. Рентабельность отрасли с учётом субсидий составит 14,6%, без... Рентабельность отрасли с учётом субсидий составит 14,6%, без... читать дальше

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Объем промышленного производства в Германии в октябре 2019 года снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составило 0,6%, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Темпы снижения стали максимальными с апреля. Аналитики,... читать дальше

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Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года. Такие данные получили эксперты "Автостат" в ходе очередного исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2019 года, сообщается в пресс-релизе аналитического агентства. Наименьший... Наименьший... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-ноябре 2019 года увеличилась на 7,3% - до 814,110 млрд руб. по сравнению с 758,858 млрд руб. в январе-ноябре 2018 года, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль до уплаты налога по сравнению с 11 месяцами 2018 года... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,01 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2907,3 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,98 пункта (0,488%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,98 пункта (0,488%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,7735 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 5,10 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 5,10 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7735... читать дальше

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Власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР. Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции... Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции... читать дальше

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Фондовый рынок России начал сегодняшние торги в небольшом плюсе в ожидании итогов саммита ОПЕК+, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок Фондовая Америка завершила торги умеренным ростом. Фондовая Америка завершила торги умеренным ростом. Сегодня азиатские фондовые индикаторы... Сегодня азиатские фондовые индикаторы... читать дальше

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