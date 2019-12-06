06 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Октябрь 2019
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Октябрь 2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2019
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2019
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2019
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Октябрь 2019
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 декабря 2019 года 11:06
ЦБ РФ 4 декабря купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,21 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 8 ноября по 5 декабря планирует приобрести валюту на 228,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,4... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 29 ноября составил 10 трлн 538 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 22 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 621,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,78%, или на 83,2 млрд... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0562 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,0658... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:58
Спрос на акции развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 4 декабря 2019 года, сохранился, однако на российском фондовом рынке инвесторы фиксировали прибыль, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
Кроме... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:49
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 121,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
06 декабря 2019 года 10:49
Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в январе-ноябре 2019 года снизился на 2,7% и составил 13,198 трлн руб. на 1 декабря 2019 года против 13,571 трлн руб. на 1 января 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации
За ноябрь корпоративным клиентам... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7293... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:43
Выручка аграрного комплекса РФ в этом году увеличится на 4% и достигнет 3 трлн рублей, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве.
Рентабельность отрасли с учётом субсидий составит 14,6%, без... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:35
Объем промышленного производства в Германии в октябре 2019 года снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составило 0,6%, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Темпы снижения стали максимальными с апреля. Аналитики,... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:29
Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года. Такие данные получили эксперты "Автостат" в ходе очередного исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2019 года, сообщается в пресс-релизе аналитического агентства.
Наименьший... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:24
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-ноябре 2019 года увеличилась на 7,3% - до 814,110 млрд руб. по сравнению с 758,858 млрд руб. в январе-ноябре 2018 года, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль до уплаты налога по сравнению с 11 месяцами 2018 года... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,01 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2907,3 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,98 пункта (0,488%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,7735 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 5,10 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня,...
.
06 декабря 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7735... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:12
Власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР.
Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции... читать дальше
.
06 декабря 2019 года 10:05
Фондовый рынок России начал сегодняшние торги в небольшом плюсе в ожидании итогов саммита ОПЕК+, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок
Фондовая Америка завершила торги умеренным ростом.
Сегодня азиатские фондовые индикаторы... читать дальше
.