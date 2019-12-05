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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8217 руб.
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05 декабря 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8217 руб.

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5 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8217 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,7225 руб., максимальный - 63,93 руб. Было заключено 10142 сделки. Объем торгов составил 38913,51 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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