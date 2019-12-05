Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 декабря

5 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3025,36 (-20,66) руб./грамм; на серебро - 35,14 (+0,03) руб./грамм; на платину - 1823,92 (-50,11) руб./грамм; на палладий - 3816,07 (-20,74) руб./грамм.

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением компании ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") класса "А" объемом 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Сбербанк России разместил 33,84% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 507,578 млн рублей и 21,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-167R номинальным объемом 3 млрд рублей... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46710,927 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,541 млрд руб., или на...

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,37 пункта (0,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2899,29 пункта. После... После... читать дальше

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Сбербанк России 12 декабря проведет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение пройдет по закрытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем... Размещение пройдет по закрытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8377 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7833 руб. Минимальный курс евро составил 70,65 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,65 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0678 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0518 руб., максимальный - 9,0791... Минимальный курс юаня составил 9,0518 руб., максимальный - 9,0791... читать дальше

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Совет директоров ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") утвердил выпуск облигаций 1-й серии объемом 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая планируется разместить по... Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая планируется разместить по... читать дальше

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Российские фондовые индексы завершили торги вблизи уровней закрытия среды. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%). Тем временем Европа, открывшаяся в плюсе, к вечеру стала... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%). Тем временем Европа, открывшаяся в плюсе, к вечеру стала... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики на 2019-2020 годы: агентство по-прежнему ожидает замедления темпов глобального экономического подъема в текущем году до 2,6% с 3,2% в 2018 году. В 2020 году, согласно прогнозу Fitch, мировой ВВП... читать дальше

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение 1-го квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Состоялось заседание... читать дальше

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Канадская золотодобывающая корпорация Kinross Gold договорилась о продаже оставшихся 9,2% Lundin Gold за вознаграждение в 150 млн канадских долларов ($113 млн). Как говорится в сообщении Kinross, покупателем будет группа инвесторов в составе "дочки" Newcrest Mining и Lundin... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Промсвязьбанка серии 003Р объемом 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 403251B003P02E. Программе присвоен идентификационный номер 403251B003P02E. В... В... читать дальше

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Минфин США ввел санкции в четверг против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления, говорится в заявлении ведомства. Некоторые из подпавших под американские санкции являются гражданами РФ. Все подпавшие под санкции компании... Все подпавшие под санкции компании... читать дальше

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендует дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи. Снижение квоты зависит от выполнения всеми странами условий действующего... Снижение квоты зависит от выполнения всеми странами условий действующего... читать дальше

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