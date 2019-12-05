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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 70,7245 руб.
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05 декабря 2019 года 12:36
ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 70,7245 руб.
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5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 70,7245 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,41 коп. Это автоматическое сообщение.
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05 декабря 2019 года 15:45
Странам ОПЕК+ необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств в рамках совместных решений по ограничению добычи нефти, считает министр энергетики России Александр Новак. "Сегодня мы выработаем рекомендации по нашим совместным действиям на рынке, в том числе по... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:36
Нефть, дешевевшая с утра, днем в четверг возобновила подъем в ожидании саммита ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск составила $63,57 за баррель, что на $0,57 (0,9%) выше цены закрытия предыдущей сессии.... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:34
ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3025,36 (-20,66) руб./грамм; на серебро - 35,14 (+0,03) руб./грамм; на платину - 1823,92 (-50,11) руб./грамм; на палладий - 3816,07 (-20,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.05 декабря 2019 года 15:30
В пятницу, 6 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:30
В пятницу, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб.
В пятницу, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:28
ПАО "Ростелеком" полностью разместило 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00%... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:23
Развитие туризма приводит к росту эмиссий парниковых газов, эксперты призывают найти "золотую середину"
Туризм имеет большое значение для устойчивого развития стран, но вместе с тем является одной из причин загрязнения окружающей среды. К 2030 году на транспорт, связанный с путешествиями, будет приходиться 5,3% всех выбросов парниковых газов, говорится в докладе, подготовленном... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7652 руб. Минимальный курс евро составил 70,635 руб., максимальный -... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:07
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и шести выпусков облигаций компании серий 001Р-01 - 001Р-06 на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:03
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и шести выпусков облигаций компании серий 001Р-01 - 001Р-06 на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:58
"Северсталь" может начать строить здания из стали, рассматривает возможность создания собственной строительной компании. "С каждым годом объем используемых в строительстве металлоконструкций растет. Изначально мы продавали стальной прокат, впоследствии стали... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:50
В январе-ноябре 2019 года импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, составил в стоимостном выражении $195,986 млрд (рост в годовом сравнении составил 1,5%), говорится в сообщении ФТС. При этом в ноябре стоимостной... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,85 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2909,59... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:42
Аналитики UBS прогнозируют, что дефицит палладия на мировом рынке в 2020 году, вероятно, сохранится по итогам девятого года подряд на фоне недостаточных поставок и повышения спроса. По этой причине цены могут подняться выше $2 тыс. за унцию в следующем... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:34
Премьер России Дмитрий Медведев не верит в апокалиптические прогнозы по поводу развития искусственного интеллекта, но подчеркивает, что человечество должно жестко контролировать эти процессы. "Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:25
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала новый прогноз мирового производства зерновых на 2019 год. По оценка организации, в этом году ожидается рекордный урожай, который составит 2 млрд 714 млн тонн, что будет на 2,1% выше, чем в 2018... читать дальше
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