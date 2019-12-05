Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0561 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0561 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0498 руб., максимальный - 9,0699 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 81,9 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0566 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.