Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 123,1 млрд руб.

5 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 123,1 млрд руб.

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Странам ОПЕК+ необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств в рамках совместных решений по ограничению добычи нефти, считает министр энергетики России Александр Новак. "Сегодня мы выработаем рекомендации по нашим совместным действиям на рынке, в том числе по... читать дальше

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Нефть, дешевевшая с утра, днем в четверг возобновила подъем в ожидании саммита ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск составила $63,57 за баррель, что на $0,57 (0,9%) выше цены закрытия предыдущей сессии.... Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 мск составила $63,57 за баррель, что на $0,57 (0,9%) выше цены закрытия предыдущей сессии.... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3025,36 (-20,66) руб./грамм; на серебро - 35,14 (+0,03) руб./грамм; на платину - 1823,92 (-50,11) руб./грамм; на палладий - 3816,07 (-20,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В пятницу, 6 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" полностью разместило 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00%... Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00%... читать дальше

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Туризм имеет большое значение для устойчивого развития стран, но вместе с тем является одной из причин загрязнения окружающей среды. К 2030 году на транспорт, связанный с путешествиями, будет приходиться 5,3% всех выбросов парниковых газов, говорится в докладе, подготовленном... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7652 руб. Минимальный курс евро составил 70,635 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,635 руб., максимальный -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и шести выпусков облигаций компании серий 001Р-01 - 001Р-06 на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и шести выпусков облигаций компании серий 001Р-01 - 001Р-06 на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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"Северсталь" может начать строить здания из стали, рассматривает возможность создания собственной строительной компании. "С каждым годом объем используемых в строительстве металлоконструкций растет. Изначально мы продавали стальной прокат, впоследствии стали... "С каждым годом объем используемых в строительстве металлоконструкций растет. Изначально мы продавали стальной прокат, впоследствии стали... читать дальше

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В январе-ноябре 2019 года импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, составил в стоимостном выражении $195,986 млрд (рост в годовом сравнении составил 1,5%), говорится в сообщении ФТС. При этом в ноябре стоимостной... При этом в ноябре стоимостной... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,85 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2909,59... читать дальше

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Аналитики UBS прогнозируют, что дефицит палладия на мировом рынке в 2020 году, вероятно, сохранится по итогам девятого года подряд на фоне недостаточных поставок и повышения спроса. По этой причине цены могут подняться выше $2 тыс. за унцию в следующем... По этой причине цены могут подняться выше $2 тыс. за унцию в следующем... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев не верит в апокалиптические прогнозы по поводу развития искусственного интеллекта, но подчеркивает, что человечество должно жестко контролировать эти процессы. "Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе... "Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе... читать дальше

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала новый прогноз мирового производства зерновых на 2019 год. По оценка организации, в этом году ожидается рекордный урожай, который составит 2 млрд 714 млн тонн, что будет на 2,1% выше, чем в 2018... читать дальше

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