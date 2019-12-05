05 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2019
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2019
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2019
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 ноября
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 ноября
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Ноябрь 2019
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2019
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2019
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05 декабря 2019 года 09:34
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:30
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют, в том числе из-за слабых экономических данных по США, опубликованных днем ранее.
Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2862,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2679,2 млрд руб.
На... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:23
В 2019 году рынок факторинга в РФ может вырасти на 30-40% до 800-850 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), представленного в рамках конференции "Факторинг в России - 2019".
В исследовании отмечается, что по итогам 9 месяцев... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:18
ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) полностью разместило облигации серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел с 27 ноября по 2 декабря.
Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:14
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:10
Группа ВТБ за 10 месяцев 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 1,5% - до 147,6 млрд рублей по сравнению со 149,9 млрд рублей за январь-октябрь 2018 года, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль в октябре составила 19,6 млрд рублей, что больше на 47,4%... читать дальше
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05 декабря 2019 года 09:02
Госдума РФ подготовила пакет законопроектов по изменению страхового рынка, среди предлагаемых мер - внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним меры пресекательного характера: ограничение на... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:42
Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США.
Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:39
"Юнистрим" и Contact полностью завершили интеграцию с национальным процессинговым центром (НПЦ) Нацбанка Таджикистана, начавшим работу 3 декабря, и в полном объеме осуществляют денежные переводы, говорится в сообщении Нацбанка.
"На сегодняшний день платежные системы... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:31
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подведет итоги года в прямом телеэфире.
В этот раз интервью пройдет в обновленном формате - задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов (два пакета... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,50 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:20
Практика госрегулирования цен на гостиничные номера в дни проведения крупных международных событий вызывает неприятие не только у российского туристического бизнеса, но и у иностранных инвесторов.
В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства,... читать дальше
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05 декабря 2019 года 08:17
Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня, сообщает MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56... читать дальше
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