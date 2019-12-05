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05 декабря 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,1086 руб.
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5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп.
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05 декабря 2019 года 09:34
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:30
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют, в том числе из-за слабых экономических данных по США, опубликованных днем ранее. Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2862,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1341,96 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2862,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2679,2 млрд руб. На... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:23
В 2019 году рынок факторинга в РФ может вырасти на 30-40% до 800-850 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), представленного в рамках конференции "Факторинг в России - 2019". В исследовании отмечается, что по итогам 9 месяцев... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:18
ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) полностью разместило облигации серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел с 27 ноября по 2 декабря. Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:14
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:10
Группа ВТБ за 10 месяцев 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 1,5% - до 147,6 млрд рублей по сравнению со 149,9 млрд рублей за январь-октябрь 2018 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в октябре составила 19,6 млрд рублей, что больше на 47,4%... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:02
Госдума РФ подготовила пакет законопроектов по изменению страхового рынка, среди предлагаемых мер - внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним меры пресекательного характера: ограничение на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:42
Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:39
"Юнистрим" и Contact полностью завершили интеграцию с национальным процессинговым центром (НПЦ) Нацбанка Таджикистана, начавшим работу 3 декабря, и в полном объеме осуществляют денежные переводы, говорится в сообщении Нацбанка. "На сегодняшний день платежные системы... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:31
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подведет итоги года в прямом телеэфире. В этот раз интервью пройдет в обновленном формате - задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов (два пакета... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,50 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:20
Практика госрегулирования цен на гостиничные номера в дни проведения крупных международных событий вызывает неприятие не только у российского туристического бизнеса, но и у иностранных инвесторов. В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства,... читать дальше
.05 декабря 2019 года 08:17
Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56... читать дальше
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