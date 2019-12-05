ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1948 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 64,1948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,47 коп.

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют, в том числе из-за слабых экономических данных по США, опубликованных днем ранее. Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре... Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2862,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2679,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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В 2019 году рынок факторинга в РФ может вырасти на 30-40% до 800-850 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), представленного в рамках конференции "Факторинг в России - 2019". В исследовании отмечается, что по итогам 9 месяцев... В исследовании отмечается, что по итогам 9 месяцев... читать дальше

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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) полностью разместило облигации серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел с 27 ноября по 2 декабря. Сбор заявок на облигации прошел с 27 ноября по 2 декабря. Ставка 1-го купона установлена... Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние... читать дальше

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Группа ВТБ за 10 месяцев 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 1,5% - до 147,6 млрд рублей по сравнению со 149,9 млрд рублей за январь-октябрь 2018 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в октябре составила 19,6 млрд рублей, что больше на 47,4%... Чистая прибыль в октябре составила 19,6 млрд рублей, что больше на 47,4%... читать дальше

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Госдума РФ подготовила пакет законопроектов по изменению страхового рынка, среди предлагаемых мер - внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним меры пресекательного характера: ограничение на... читать дальше

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Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет... Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет... читать дальше

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"Юнистрим" и Contact полностью завершили интеграцию с национальным процессинговым центром (НПЦ) Нацбанка Таджикистана, начавшим работу 3 декабря, и в полном объеме осуществляют денежные переводы, говорится в сообщении Нацбанка. "На сегодняшний день платежные системы... "На сегодняшний день платежные системы... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подведет итоги года в прямом телеэфире. В этот раз интервью пройдет в обновленном формате - задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов (два пакета... В этот раз интервью пройдет в обновленном формате - задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов (два пакета... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,50 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Практика госрегулирования цен на гостиничные номера в дни проведения крупных международных событий вызывает неприятие не только у российского туристического бизнеса, но и у иностранных инвесторов. В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства,... В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства,... читать дальше

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Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56... Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56... читать дальше

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