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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,9954 руб.
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04 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,9954 руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9954 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,8275 руб., максимальный - 64,245 руб. К этому времени было заключено 22716 сделок. Объем торгов составил 118370,61 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,88 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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