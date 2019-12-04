Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0378 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0378 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8175 руб., максимальный - 64,2375 руб. Была заключена 10851 сделка. Объем торгов составил 42868,59 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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