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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 64,1948 руб.
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Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Оливье подорожал на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата оливье, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с...
 
Коллекторам полностью запретят доступ к долгам граждан за ЖКУ
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия...
 
Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%
В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, - это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного фонда России. "Российская газета", ссылаясь на информацию, озвученную изданию в ПФР, приводит конкретные цифры: страховые...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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04 декабря 2019 года 14:26

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 64,1948 руб.

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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 64,1948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,47 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 декабря 2019 года 15:39
Тепличным хозяйствам могут компенсировать 50% затрат на электроэнергию
Минсельхоз РФ направил в Госдуму предложение рассмотреть возможность компенсации тепличным хозяйствам 50% затрат на электроэнергию, сообщил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников на форуме "Тепличные комплексы России и СНГ" в среду в Москве.

"В итоге...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:30
В четверг, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб.
В четверг, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:30
В четверг, 5 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб.
В четверг, 5 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:21
Цена нефти марки Brent поднялась к отметке в $62 за баррель
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду на фоне возобновившихся надежд на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составляет $61,99 за баррель, что...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9818 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9818 руб.

Минимальный курс евро составил 70,705 руб., максимальный -...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:08
ФАС: продаваемый в РФ шоколад Lindt отличается от продукции, реализуемой в Европе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила поставщика шоколада Lindt в недобросовестной конкуренции - продукция, реализуемая в РФ, отличается о той, что продается в европейских странах.

Согласно предупреждению ведомства, размещенному на его сайте, по обращению ФАС...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 15:01
Доработанная Энергостратегия до 2035 г. внесена в правительство - Минэнерго
Минэнерго РФ внесло в правительство в установленные сроки проект доработанной Энергостратегии РФ до 2035 года, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

В Минэнерго "Интерфаксу" заявили: "Минэнерго России в срок исполняет поручения правительства России. В...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:54
Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в 2018 году выросли на 3,7%
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику Китая в прошлом году увеличились по сравнению с 2017 годом на 3,7%, до $139 млрд, несмотря на обострение торговой напряженности, говорится в опубликованном в среду докладе Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 4 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,74 пункта (0,685%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2903,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2903,34 (+0,69%) пункта, минимальное - 2875,5...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:45
В Китае растет число дефолтов по корпоративным облигациям
Китай приближается к прошлогоднему рекорду по показателю дефолтов по корпоративным облигациям, причем круг эмитентов, не способных платить по долгам, расширяется.

В общей сложности с начала 2019 года китайские компании не смогли выполнить обязательства по облигациям...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:36
"Эксперт РА" присвоил бондам ХК "Новотранс" объемом 6 млрд руб. рейтинг "ruA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило дебютным 5-летним облигациям ХК "Новотранс" серии 001P-01 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:35
Средний россиянин стал существенно богаче за 17 лет, но отстает от жителя развитых стран - ВБ
Эксперты Всемирного банка, оценив совокупный уровень благосостояния России в период с 2000 по 2017 гг., пришли к выводу, что средний россиянин стал существенно богаче, но все равно сильно отстает от жителя развитых стран. "Богатство" - один из критериев, при помощи которого ВБ...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:26
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 64,1948 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 64,1948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,47 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2019 года 14:26
ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 71,1086 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2019 года 14:23
Всемирный банк прогнозируется некоторое снижение цен на нефть в 2020 г.
Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году. "Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году - существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 14:15
Корпоративное управление в банках РФ все еще требуют внимания ЦБ, считают в ВБ
Кредитование связанных сторон и корпоративное управление в российских банках все еще требуют внимания ЦБ РФ, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ). "Несмотря на оказание широкомасштабной и дорогостоящей финансовой поддержки банкам, в банковском секторе сохраняются...    читать дальше
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