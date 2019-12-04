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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 71,1086 руб.
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04 декабря 2019 года 14:26
ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 71,1086 руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп. Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2019 года 15:39
Минсельхоз РФ направил в Госдуму предложение рассмотреть возможность компенсации тепличным хозяйствам 50% затрат на электроэнергию, сообщил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников на форуме "Тепличные комплексы России и СНГ" в среду в Москве. "В итоге... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:30
В четверг, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб.
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.04 декабря 2019 года 15:30
В четверг, 5 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду на фоне возобновившихся надежд на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составляет $61,99 за баррель, что... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9818 руб. Минимальный курс евро составил 70,705 руб., максимальный -... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:08
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила поставщика шоколада Lindt в недобросовестной конкуренции - продукция, реализуемая в РФ, отличается о той, что продается в европейских странах. Согласно предупреждению ведомства, размещенному на его сайте, по обращению ФАС... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:01
Минэнерго РФ внесло в правительство в установленные сроки проект доработанной Энергостратегии РФ до 2035 года, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. В Минэнерго "Интерфаксу" заявили: "Минэнерго России в срок исполняет поручения правительства России. В... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:54
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику Китая в прошлом году увеличились по сравнению с 2017 годом на 3,7%, до $139 млрд, несмотря на обострение торговой напряженности, говорится в опубликованном в среду докладе Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,74 пункта (0,685%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2903,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2903,34 (+0,69%) пункта, минимальное - 2875,5... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:45
Китай приближается к прошлогоднему рекорду по показателю дефолтов по корпоративным облигациям, причем круг эмитентов, не способных платить по долгам, расширяется. В общей сложности с начала 2019 года китайские компании не смогли выполнить обязательства по облигациям... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило дебютным 5-летним облигациям ХК "Новотранс" серии 001P-01 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:35
Эксперты Всемирного банка, оценив совокупный уровень благосостояния России в период с 2000 по 2017 гг., пришли к выводу, что средний россиянин стал существенно богаче, но все равно сильно отстает от жителя развитых стран. "Богатство" - один из критериев, при помощи которого ВБ... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:26
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 64,1948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,47 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2019 года 14:26
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2019 года 14:23
Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году. "Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году - существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:15
Кредитование связанных сторон и корпоративное управление в российских банках все еще требуют внимания ЦБ РФ, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ). "Несмотря на оказание широкомасштабной и дорогостоящей финансовой поддержки банкам, в банковском секторе сохраняются... читать дальше
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