ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 71,1086 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп.

.

Минсельхоз РФ направил в Госдуму предложение рассмотреть возможность компенсации тепличным хозяйствам 50% затрат на электроэнергию, сообщил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников на форуме "Тепличные комплексы России и СНГ" в среду в Москве. "В итоге... "В итоге... читать дальше

.

В четверг, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 21103,30 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В четверг, 5 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75851,28 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду на фоне возобновившихся надежд на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составляет $61,99 за баррель, что... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составляет $61,99 за баррель, что... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9818 руб. Минимальный курс евро составил 70,705 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,705 руб., максимальный -... читать дальше

.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила поставщика шоколада Lindt в недобросовестной конкуренции - продукция, реализуемая в РФ, отличается о той, что продается в европейских странах. Согласно предупреждению ведомства, размещенному на его сайте, по обращению ФАС... Согласно предупреждению ведомства, размещенному на его сайте, по обращению ФАС... читать дальше

.

Минэнерго РФ внесло в правительство в установленные сроки проект доработанной Энергостратегии РФ до 2035 года, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. В Минэнерго "Интерфаксу" заявили: "Минэнерго России в срок исполняет поручения правительства России. В... В Минэнерго "Интерфаксу" заявили: "Минэнерго России в срок исполняет поручения правительства России. В... читать дальше

.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику Китая в прошлом году увеличились по сравнению с 2017 годом на 3,7%, до $139 млрд, несмотря на обострение торговой напряженности, говорится в опубликованном в среду докладе Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,74 пункта (0,685%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2903,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2903,34 (+0,69%) пункта, минимальное - 2875,5... читать дальше

.

Китай приближается к прошлогоднему рекорду по показателю дефолтов по корпоративным облигациям, причем круг эмитентов, не способных платить по долгам, расширяется. В общей сложности с начала 2019 года китайские компании не смогли выполнить обязательства по облигациям... В общей сложности с начала 2019 года китайские компании не смогли выполнить обязательства по облигациям... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило дебютным 5-летним облигациям ХК "Новотранс" серии 001P-01 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

.

Эксперты Всемирного банка, оценив совокупный уровень благосостояния России в период с 2000 по 2017 гг., пришли к выводу, что средний россиянин стал существенно богаче, но все равно сильно отстает от жителя развитых стран. "Богатство" - один из критериев, при помощи которого ВБ... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 64,1948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 71,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году. "Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году - существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом... читать дальше

.

Кредитование связанных сторон и корпоративное управление в российских банках все еще требуют внимания ЦБ РФ, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ). "Несмотря на оказание широкомасштабной и дорогостоящей финансовой поддержки банкам, в банковском секторе сохраняются... читать дальше

.