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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0787 руб.
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04 декабря 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0787 руб.

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4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0787 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0666 руб., максимальный - 9,085 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 188,27 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0754 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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