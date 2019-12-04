Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2473,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1760,37 млрд руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 декабря составили по Российской Федерации 2473,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2324,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2413,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2194,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 декабря составили 1760,37 млрд руб. против 1766,0667 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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