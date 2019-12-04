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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Оливье подорожал на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата оливье, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с...
 
Таможенного контроля в жизни бизнеса может стать меньше
Минэкономразвития предлагает обеспечить доступ к единой цифровой платформе обмена данными (единое окно) импортерам и компаниям, грузы которых пересекают Россию транзитом. К февралю 2020 г. Минэкономразвития должно представить согласованный план...
 
Удостоверения личности предлагают упорядочить и добавить еще один документ
Депутат Госдумы Сергей Иванов предложил создать в России новый документ, удостоверяющий личность - универсальную пластиковую карточку, а также упорядочить существование всех остальных удостоверений личности. Соответствующий законопроект уже внес в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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04 декабря 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:15 Занятость в производственном секторе США Ноябрь 2019
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Ноябрь 2019
18:00 Процентная ставка Банка Канады Декабрь 2019
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 23 по 29 ноября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
04 декабря 2019 года 08:58
В ноябре объем сделок с драгметаллами на "Мосбирже" упал в 12 раз
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в ноябре 2019 года составил всего 0,63 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это минимальное месячное значение с середины 2014 года.

В годовом сравнении ноябрьский показатель сократился в...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:49
Минприроды РФ не отменяет процедуру оценки воздействия объектов на окружающую среду
Минприроды РФ не отменяет процедуру оценки воздействия объектов на окружающую среду; новый нормативный акт, регламентирующий процедуру оценки, будет подготовлен министерством до 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. "В рамках реализации механизма...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:41
Американские фондовые индексы снизились на 0,6-1%
Американский рынок акций завершил торги под влиянием "медвежьего тренда", хотя индексы несколько сократили первоначальные потери, на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая, вызванных соответствующими заявлениями президента Дональда Трампа. Трамп заявил...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $55,74 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $55,74 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 49522,37 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 49522,37 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 декабря 2019 года 08:26
Продажи смоленского "Кристалла" в 2019 году снизятся до $130 млн
Крупнейший производитель бриллиантов в России смоленский "Кристалл", приобретенный в этом году "АЛРОСА" у государства, в 2019 году снизит продажи до $130 млн, следует из стенограммы встречи главы "АЛРОСА" Сергея Иванова и заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева с...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:19
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Вчера цены на нефть завершили торги разнонаправленными изменениями. Инвесторы опасались затягивания на неопределенный срок торгового спора США и Китая.

По итогам торгов 3 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures снизилась на...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на понижательном тренде
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с КНР.

Трамп заявил в ходе пресс-конференции в...    читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,0608 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 71,0608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,78 коп.
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04 декабря 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1401 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 64,1401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,96 коп.
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04 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

16:15

Занятость в производственном секторе...    читать дальше
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03 декабря 2019 года 20:16
"Аптечная сеть 36,6" готовит выпуск облигаций на 20 млрд рублей
ПАО "Аптечная сеть 36,6" утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд...    читать дальше
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03 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря снизилась на 1,18% и составила 46771,431 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46771,431 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 560,657 млрд руб., или на...
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03 декабря 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,7 пункта (1,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,48 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
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03 декабря 2019 года 19:32
Сбербанк разместил 82,3% выпуска инвестиционных облигаций на 2,5 млрд рублей
Сбербанк России разместил 82,27% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 468,102 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Размещение выпуска началось 26 ноября.

Срок обращения...    читать дальше
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