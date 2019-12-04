04 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Ноябрь 2019
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2019
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 ноября
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04 декабря 2019 года 08:58
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в ноябре 2019 года составил всего 0,63 млрд рублей, следует из материалов биржи.
Это минимальное месячное значение с середины 2014 года.
В годовом сравнении ноябрьский показатель сократился в... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:49
Минприроды РФ не отменяет процедуру оценки воздействия объектов на окружающую среду; новый нормативный акт, регламентирующий процедуру оценки, будет подготовлен министерством до 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. "В рамках реализации механизма... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:41
Американский рынок акций завершил торги под влиянием "медвежьего тренда", хотя индексы несколько сократили первоначальные потери, на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая, вызванных соответствующими заявлениями президента Дональда Трампа. Трамп заявил... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $55,74 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 49522,37 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 декабря 2019 года 08:26
Крупнейший производитель бриллиантов в России смоленский "Кристалл", приобретенный в этом году "АЛРОСА" у государства, в 2019 году снизит продажи до $130 млн, следует из стенограммы встречи главы "АЛРОСА" Сергея Иванова и заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева с... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:19
Вчера цены на нефть завершили торги разнонаправленными изменениями. Инвесторы опасались затягивания на неопределенный срок торгового спора США и Китая.
По итогам торгов 3 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures снизилась на... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с КНР.
Трамп заявил в ходе пресс-конференции в... читать дальше
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04 декабря 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 71,0608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,78 коп.
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04 декабря 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 64,1401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,96 коп.
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04 декабря 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:15
Занятость в производственном секторе... читать дальше
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03 декабря 2019 года 20:16
ПАО "Аптечная сеть 36,6" утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд... читать дальше
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03 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46771,431 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 560,657 млрд руб., или на...
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03 декабря 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,7 пункта (1,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,48 пункта.
К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
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03 декабря 2019 года 19:32
Сбербанк России разместил 82,27% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 468,102 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Размещение выпуска началось 26 ноября.
Срок обращения... читать дальше
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