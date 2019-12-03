Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,0278 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0278 руб.

Минимальный курс евро составил 70,9675 руб., максимальный - 71,0775 руб. Было заключено 4038 сделок. Объем торгов составил 14266,99 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,9975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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