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03 декабря 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1128 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1128 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1075 руб., максимальный - 9,1218 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 221,84 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1075 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Нефтяные цены умеренно растут во вторник, поддержку котировкам оказывают данные о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которое пройдет на этой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
.03 декабря 2019 года 15:01
Экспорт немецких компаний в Россию за первые девять месяцев 2019 года вырос на 2,5%, сообщил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. "Тем не менее, совокупный объём экспорта по-прежнему сильно не дотягивает до рекордных показателей 2012... читать дальше
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ПАО "МОЭК" увеличило планы по инвестициям на 2020 г. в 1,5 раза, до 34,9 млрд руб., сообщила компания. Корректировка произошла в связи с включением в планы работ новых проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и утверждена... читать дальше
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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,47 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2922,81 (+0,06%) пункта, минимальное - 2908,13 (-0,45%)... читать дальше
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.03 декабря 2019 года 14:37
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого поздравил ее со вступлением в должность председателя Европейской комиссии. "С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и... читать дальше
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