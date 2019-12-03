Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 136,1 млрд руб.

3 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 136,1 млрд руб.

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Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре 2019 года продолжили снижение четвертый месяц подряд, обновив минимальные значения с мая 2018 года, говорится в комментарии Банка России. Согласно опросу, проводимому ООО "инФОМ", по заказу Банка России, в ноябре 2019 г.... Согласно опросу, проводимому ООО "инФОМ", по заказу Банка России, в ноябре 2019 г.... читать дальше

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вразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 объемом от 5 млрд рублей на уровне 6,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5 года в... Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5 года в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0278 руб. Минимальный курс евро составил 70,9675 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,9675 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3032,19 (+13,97) руб./грамм; на серебро - 34,8 (-0,33) руб./грамм; на платину - 1858 (+4,62) руб./грамм; на палладий - 3837,66 (+25,28) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "Белуга групп" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

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ОО "О'КЕЙ" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на... Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на... читать дальше

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Нефтяные цены умеренно растут во вторник, поддержку котировкам оказывают данные о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которое пройдет на этой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Экспорт немецких компаний в Россию за первые девять месяцев 2019 года вырос на 2,5%, сообщил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. "Тем не менее, совокупный объём экспорта по-прежнему сильно не дотягивает до рекордных показателей 2012... читать дальше

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ПАО "МОЭК" увеличило планы по инвестициям на 2020 г. в 1,5 раза, до 34,9 млрд руб., сообщила компания. Корректировка произошла в связи с включением в планы работ новых проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и утверждена... Корректировка произошла в связи с включением в планы работ новых проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и утверждена... читать дальше

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В следующем году рентабельность азиатских сталепроизводителей, имеющих рейтинг Moody's, снизится еще на 5% после падения примерно на 25% по итогам 2019 года, прогнозирует вице-президент международного рейтингового агентства Каустуб Чаубал. Это обусловлено вялым спросом,... Это обусловлено вялым спросом,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,47 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2922,81 (+0,06%) пункта, минимальное - 2908,13 (-0,45%)... читать дальше

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АО "МРСК Центра и Приволжья" полностью разместило 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 28 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых, в ходе... Сбор заявок прошел 28 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых, в ходе... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого поздравил ее со вступлением в должность председателя Европейской комиссии. "С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и... читать дальше

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Министерства энергетики РФ и Белоруссии подписали индикативный баланс на поставку нефти в 2020 году, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, баланс, как и на 2019 год, остался в объеме 24 млн тонн. Другой источник... Другой источник... читать дальше

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В октябре т.г. средний показатель потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличился на 1,6% в годовом выражении, что совпадает с показателем предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема с ноября 2016... читать дальше

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"Росатом" завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО "Управляющая компания "Дело" (УК "Дело") Сергея Шишкарёва, говорится в заявлении госкорпорации. "Дело" вместе с "Росатомом" "продолжит развивать логистический... "Дело" вместе с "Росатомом" "продолжит развивать логистический... читать дальше

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