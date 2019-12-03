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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,4097 руб.
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03 декабря 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,4097 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 64,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,80 коп.
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02 декабря 2019 года 20:13
Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с погашением в 2049 году на 24,08 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:57
Банк России зарегистрировал программу структурных облигаций ВТБ серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 601000В001Р. Как сообщалось, Совет директоров банка утвердил программу структурных... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,19 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,18 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 декабря выросла на 0,60% и составила 47332,088 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47332,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,134 млрд руб., или на...
.02 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9236 руб. Минимальный курс евро составил 70,78 руб.,... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3462 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3462 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1414 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1271 руб., максимальный -... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:02
Сбербанк России разместил 38,77% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 1,94 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 25 ноября. Срок обращения выпуска - 5 лет. По... читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:01
Рынок акций РФ, демонстрировавший в понедельник днем умеренный рост, ближе к вечеру растерял дневные достижения. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник на фоне позитивных статистических данных из Китая.... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:57
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться под влиянием ряда факторов. Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе. "Это отличается от ожиданий... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:56
Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 гг, согласно обновленному прогнозу исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Хотя в текущем году мировой... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:56
ООО ФК "Меркурий" не исполнило в полном объеме обязательства по погашению номинальной стоимости дисконтных облигаций 1-й серии на 380 млн рублей, говорится в сообщении компании. Причиной неисполнения обязательства послужило "отсутствие у эмитента достаточных финансовых... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:52
ЦБ РФ в рамках борьбы с рисками валютизации пассивов банков раскрыл предложения по изменению взносов в систему страхования вкладов (ССВ) в части валютных вкладов. Как говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, Банк России совместно с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:46
Законопроекты об обязательных требованиях и о госконтроле подготовлены к внесению в Госдуму - Медведев
Проекты федеральных законов об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле и надзоре готовы к внесению в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев "Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:39
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 49,2... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:33
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО). Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, закрытый перечень... читать дальше
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