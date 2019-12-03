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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,4097 руб.
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Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Число покупок в "черную пятницу" выросло на 15%
За первые два дня "черной пятницы" средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали пишут "Известиям" в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), а также на 14% меньше,...
 
Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений
Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи...
 
Администрация президента: законопроект о виноделии следует существенно доработать
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало законопроект "О виноградарстве и виноделии", пишут "Ведомости". Цель законопроекта, принятого в первом чтении 19 ноября, - особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из...
 
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03 декабря 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,4097 руб.

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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 64,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 декабря 2019 года 20:13
ЦБ РФ зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объемом 24,08 млрд рублей
Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с погашением в 2049 году на 24,08 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:57
ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций ВТБ серии С-1 на 1 трлн рублей
Банк России зарегистрировал программу структурных облигаций ВТБ серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора.

Программе присвоен регистрационный номер 601000В001Р.

Как сообщалось, Совет директоров банка утвердил программу структурных...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 декабря снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,19 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,18 пункта.

К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 декабря выросла на 0,60% и составила 47332,088 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47332,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,134 млрд руб., или на...
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02 декабря 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9236 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9236 руб.

Минимальный курс евро составил 70,78 руб.,...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3462 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3462 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1414 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1414 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1271 руб., максимальный -...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:02
Сбербанк разместил 38,77% выпуска инвестиционных облигаций на 1,94 млрд рублей
Сбербанк России разместил 38,77% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 1,94 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размещение выпуска началось 25 ноября.

Срок обращения выпуска - 5 лет. По...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил первые торги в декабре снижением индексов
Рынок акций РФ, демонстрировавший в понедельник днем умеренный рост, ближе к вечеру растерял дневные достижения.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник на фоне позитивных статистических данных из Китая....    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:57
Нефть дорожает в ходе торгов
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться под влиянием ряда факторов.

Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе.

"Это отличается от ожиданий...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:56
Мировые поставки ПК будут снижаться на 2,6% ежегодно в 2019-2023 гг. - IDC
Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 гг, согласно обновленному прогнозу исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Хотя в текущем году мировой...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:56
ФК "Меркурий" не исполнила обязательства по облигациям 1-й серии
ООО ФК "Меркурий" не исполнило в полном объеме обязательства по погашению номинальной стоимости дисконтных облигаций 1-й серии на 380 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Причиной неисполнения обязательства послужило "отсутствие у эмитента достаточных финансовых...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:52
ЦБ РФ предлагает изменить взносы в ССВ по валютным депозитам
ЦБ РФ в рамках борьбы с рисками валютизации пассивов банков раскрыл предложения по изменению взносов в систему страхования вкладов (ССВ) в части валютных вкладов.

Как говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, Банк России совместно с...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:46
Законопроекты об обязательных требованиях и о госконтроле подготовлены к внесению в Госдуму - Медведев
Проекты федеральных законов об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле и надзоре готовы к внесению в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:39
В ноябре промактивность в США снизилась, ожидался рост
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 49,2...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 18:33
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, закрытый перечень...    читать дальше
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