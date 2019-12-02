Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 декабря

2 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3018,22 (+17,74) руб./грамм; на серебро - 35,13 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1853,38 (+9,44) руб./грамм; на палладий - 3812,38 (+21,48) руб./грамм.

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Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с погашением в 2049 году на 24,08 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу структурных облигаций ВТБ серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 601000В001Р. Программе присвоен регистрационный номер 601000В001Р. Как сообщалось, Совет директоров банка утвердил программу структурных... Как сообщалось, Совет директоров банка утвердил программу структурных... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,19 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,18 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47332,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,134 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9236 руб. Минимальный курс евро составил 70,78 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,78 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3462 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1414 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1271 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1271 руб., максимальный -... читать дальше

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Сбербанк России разместил 38,77% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 1,94 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размещение выпуска началось 25 ноября. Размещение выпуска началось 25 ноября. Срок обращения выпуска - 5 лет. По... Срок обращения выпуска - 5 лет. По... читать дальше

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Рынок акций РФ, демонстрировавший в понедельник днем умеренный рост, ближе к вечеру растерял дневные достижения. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник на фоне позитивных статистических данных из Китая.... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник на фоне позитивных статистических данных из Китая.... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться под влиянием ряда факторов. Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе. Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе. "Это отличается от ожиданий... "Это отличается от ожиданий... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 гг, согласно обновленному прогнозу исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Хотя в текущем году мировой... Хотя в текущем году мировой... читать дальше

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ООО ФК "Меркурий" не исполнило в полном объеме обязательства по погашению номинальной стоимости дисконтных облигаций 1-й серии на 380 млн рублей, говорится в сообщении компании. Причиной неисполнения обязательства послужило "отсутствие у эмитента достаточных финансовых... Причиной неисполнения обязательства послужило "отсутствие у эмитента достаточных финансовых... читать дальше

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ЦБ РФ в рамках борьбы с рисками валютизации пассивов банков раскрыл предложения по изменению взносов в систему страхования вкладов (ССВ) в части валютных вкладов. Как говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, Банк России совместно с... Как говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, Банк России совместно с... читать дальше

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Проекты федеральных законов об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле и надзоре готовы к внесению в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев "Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их... "Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 49,2... Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 49,2... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО). Документ опубликован на портале правовой информации. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, закрытый перечень... Согласно закону, закрытый перечень... читать дальше

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