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02 декабря 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8865 руб.
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2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8865 руб. Минимальный курс евро составил 70,7675 руб., максимальный - 71,0625 руб. Было заключено 4317 сделок. Объем торгов составил 14323,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,89 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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