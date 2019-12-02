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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 117,7 млрд руб.
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02 декабря 2019 года 10:28
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 117,7 млрд руб.
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2 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 117,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 118,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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02 декабря 2019 года 13:17
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в понедельник, инвесторы следят за ходом торговых переговоров США и Китая, а также оценивают последние статистические данные. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,43% и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,6 пункта (0,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2952,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2958,84 (+0,8%) пункта, минимальное -... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:07
Минстрой прогнозирует среднюю ставку по ипотеке до конца года в 10,1%, эксперты ожидают 7-8% в 2020 г.
Средняя ставка по ипотеке, по прогнозам Минстроя России, может составить 10,1%, рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. "По тем данным, которые у нас есть средняя, именно средняя ставка по ипотеке, мы не говорим сейчас о минимальных и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 63,76 руб.
Максимальное значение за месяц (с 2 ноября по 2 декабря) - 63,76 руб. за доллар, минимальное значение - 62,8125 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,95 руб. Это автоматическое сообщение.
.02 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,33/71,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи упал на...
.02 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 2 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,02/64,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,02/64,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...
.02 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,76/64,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,76/64,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
.02 декабря 2019 года 12:59
ВТБ ожидает замедления в 2020 г. роста розничного кредитования по рынку примерно вдвое с нынешних 20%
Розничное кредитование в России в 2020 году замедлится примерно вдвое с 20% в 2019 году, ВТБ в следующем году планирует нарастить этот сегмент на уровне рынка, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников. "В... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:50
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту. "Все объекты для начала... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:43
Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2019 года сложилась в размере $63,52 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За такой же период 2018 года она составляла $70,92 за баррель, таким образом, в текущем году цена снизилась на 11,6%, или на $7,04 за... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:34
ЦБ РФ выпускает девять памятных 25-рублевых монет в честь конструкторов оружия Великой Отечественной войны
Банк России 2 декабря выпускает в обращение девять памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии "Оружие Великой Победы" (конструкторы оружия), сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Тираж каждой монеты - 1 млн штук. На оборотной стороне монеты,... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:26
В январе-октябре турпоток из России в Турцию составил 6,7 млн человек, это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Министерства культуры и туризма страны. Российские туристы заняли первое место по числу иностранных... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:17
Большинство граждан РФ (57%) склонны положительно оценивать сложившуюся ситуацию в стране, противоположной точки зрения придерживаются 35% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно результатам социологического исследования: - 50%... читать дальше
.02 декабря 2019 года 12:04
Производство золота на территории РФ за 9 месяцев 2019 года выросло на 11% в годовом выражении и составило 268,638 тонны, подсчитал Союз золотопромышленников РФ. В том числе добыча золота выросла на 10%, до 213,518 тонны, попутного золота - на 11%, до 12,99 тонны,... читать дальше
.02 декабря 2019 года 11:53
Страны ОПЕК рассмотрят необходимость более глубокого сокращения добычи нефти, есть точка зрения и о продлении сделки на тех же условиях, передает слова министра нефти Ирака Тамира Гадбана агентство Bloomberg. ОПЕК и ее союзники рассмотрят более глубокое сокращение... читать дальше
.02 декабря 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 32,8 коп. и составил 64,4097 руб.... читать дальше
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