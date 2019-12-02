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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0817 руб.
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Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Число покупок в "черную пятницу" выросло на 15%
За первые два дня "черной пятницы" средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали пишут "Известиям" в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), а также на 14% меньше,...
 
Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений
Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи...
 
Администрация президента: законопроект о виноделии следует существенно доработать
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало законопроект "О виноградарстве и виноделии", пишут "Ведомости". Цель законопроекта, принятого в первом чтении 19 ноября, - особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из...
 
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02 декабря 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0817 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 64,0817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 декабря 2019 года 13:17
Фондовые рынки Европы растут на статданных из Китая
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в понедельник, инвесторы следят за ходом торговых переговоров США и Китая, а также оценивают последние статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,43% и...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 2 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,6 пункта (0,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2952,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2958,84 (+0,8%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 13:07
Минстрой прогнозирует среднюю ставку по ипотеке до конца года в 10,1%, эксперты ожидают 7-8% в 2020 г.
Средняя ставка по ипотеке, по прогнозам Минстроя России, может составить 10,1%, рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"По тем данным, которые у нас есть средняя, именно средняя ставка по ипотеке, мы не говорим сейчас о минимальных и...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 63,76 руб.
Максимальное значение за месяц (с 2 ноября по 2 декабря) - 63,76 руб. за доллар, минимальное значение - 62,8125 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,95 руб.

Это автоматическое сообщение.
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02 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,33/71,53 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,33/71,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи упал на...
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02 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 2 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,02/64,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,02/64,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...
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02 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,76/64,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,76/64,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
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02 декабря 2019 года 12:59
ВТБ ожидает замедления в 2020 г. роста розничного кредитования по рынку примерно вдвое с нынешних 20%
Розничное кредитование в России в 2020 году замедлится примерно вдвое с 20% в 2019 году, ВТБ в следующем году планирует нарастить этот сегмент на уровне рынка, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

"В...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:50
Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

"Все объекты для начала...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:43
В январе-ноябре средняя цена нефти Urals снизилась на 11,6%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2019 года сложилась в размере $63,52 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За такой же период 2018 года она составляла $70,92 за баррель, таким образом, в текущем году цена снизилась на 11,6%, или на $7,04 за...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:34
ЦБ РФ выпускает девять памятных 25-рублевых монет в честь конструкторов оружия Великой Отечественной войны
Банк России 2 декабря выпускает в обращение девять памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии "Оружие Великой Победы" (конструкторы оружия), сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Тираж каждой монеты - 1 млн штук.

На оборотной стороне монеты,...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:26
Россияне лидируют по числу иностранных путешественников в Турции
В январе-октябре турпоток из России в Турцию составил 6,7 млн человек, это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Министерства культуры и туризма страны.

Российские туристы заняли первое место по числу иностранных...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:17
Почти половина россиян тревожится о своем будущем - опрос
Большинство граждан РФ (57%) склонны положительно оценивать сложившуюся ситуацию в стране, противоположной точки зрения придерживаются 35% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования:

- 50%...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 12:04
Производство золота в РФ за 9 месяцев выросло на 11%, Полюс и Polymetal поднялись в мировом топ-10
Производство золота на территории РФ за 9 месяцев 2019 года выросло на 11% в годовом выражении и составило 268,638 тонны, подсчитал Союз золотопромышленников РФ.

В том числе добыча золота выросла на 10%, до 213,518 тонны, попутного золота - на 11%, до 12,99 тонны,...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 11:53
ОПЕК рассмотрит более глубокое сокращение добычи нефти или продление сделки хотя бы на 3 месяца
Страны ОПЕК рассмотрят необходимость более глубокого сокращения добычи нефти, есть точка зрения и о продлении сделки на тех же условиях, передает слова министра нефти Ирака Тамира Гадбана агентство Bloomberg.

ОПЕК и ее союзники рассмотрят более глубокое сокращение...    читать дальше
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02 декабря 2019 года 11:45
Доллар подорожал на 33 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 32,8 коп. и составил 64,4097 руб....    читать дальше
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