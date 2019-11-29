Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1294 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1294 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1086 руб., максимальный - 9,1539 руб. Было заключено 314 сделок. Объем торгов составил 1140,77 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1441 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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