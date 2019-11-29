Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1133 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1133 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,98 руб., максимальный - 64,2325 руб. Было заключено 10138 сделок. Объем торгов составил 41114,33 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,1925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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